Телеведущей досталось все то, о чем мечтала ее родственница

Мало кто знает о том, что у Виктории Бони есть родная сестра по имени Ангелина. Судьба женщины сложилась печально, в отличие от бывшей звезды "Дома-2". Во многих неудачах она винит именно известную телеведущую.

В интервью "Экспресс газете" Ангелина рассказала, что она мечтала стать актрисой. Чтобы достигнуть своей цели, родственница модели пыталась поступить в Щукинское училище. Спустя некоторое время женщина подала заявку на участие в проекте "Дом-2". Казалось бы, сестра знаменитости поймала удачу за хвост, однако все планы нарушила беременность.

Когда Ангелина была на восьмом месяце, ей позвонили с целью пригласить на шоу. Естественно, Боне-старшей пришлось отказаться.

"Решила тогда – у меня же сестра есть! Я сказала: "Позвоните ей". Я сейчас не понтуюсь, что я ее продвинула, хотя это так", – отметила она.

Теперь Ангелина завидует, что все ее мечты реализовались у Виктории. Она заявила, что в детстве была красивей своей сестры, однако сейчас все наоборот. После популярности на шоу Боня, считает родственница, расцвела.

Напомним, Боня-младшая пришла на телестройку в мае 2006 года. В 2007 году звезда стала ведущей программы "Cosmopolitan. Видеоверсия" на канале ТНТ. Еще через год она дебютировала в кино, снявшись в комедии "Моя любимая ведьма".

Что касается Ангелины, то она родила двоих детей. Через некоторое время супруг бросил ее. Пару лет назад женщина владела собственным бизнесом, однако дело прогорело. По некоторым данным, от отчаяния Боня-старшая начала выпивать. Сейчас она не работает.

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