О причинах смерти не сообщается

Известный российский актер Александр Гаспарьянц ушел из жизни на 68-м году жизни. Смерть звезды наступила еще 4 апреля.

Как отмечает "Кино-Театр.ру", Гаспарьянц скончался в Москве. О причинах трагедии не сообщается.

Актер запомнился зрителям по роли Моржова в криминальном телесериале "След", а также "Эффектной Матроне". В послужном списке Гаспарьянца имеется семь телепроектов.



