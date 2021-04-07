Актер из сериала "След" скончался в 67-летнем возрасте

О причинах смерти не сообщается

Известный российский актер Александр Гаспарьянц ушел из жизни на 68-м году жизни. Смерть звезды наступила еще 4 апреля.

Как отмечает "Кино-Театр.ру", Гаспарьянц скончался в Москве. О причинах трагедии не сообщается.

Актер запомнился зрителям по роли Моржова в криминальном телесериале "След", а также "Эффектной Матроне". В послужном списке Гаспарьянца имеется семь телепроектов.


Егор МАЛКОВ

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