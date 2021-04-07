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Известный российский актер Александр Гаспарьянц ушел из жизни на 68-м году жизни. Смерть звезды наступила еще 4 апреля.
Как отмечает "Кино-Театр.ру", Гаспарьянц скончался в Москве. О причинах трагедии не сообщается.
Актер запомнился зрителям по роли Моржова в криминальном телесериале "След", а также "Эффектной Матроне". В послужном списке Гаспарьянца имеется семь телепроектов.
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