Певица до сих пор не может смириться со смертью мужа

7 апреля Михаилу Кругу исполнилось бы 59 лет. Известный шансонье скончался в 2002 году. Супруга Ирина до сих пор чтит память покойной знаменитости.

На своей инстаграм-странице Круг опубликовала трогательное видео. На записи одетая в длинное красное платье Ирина стоит на сцене перед черно-белым изображением мужа. Произнеся свои строчки из песни, артистка замерла в ожидании. Через несколько секунд зал наполнил мелодичный голос Михаила.

"В этот день каждый год я плачу( Мы помним тебя, любим, ты жив для нас", – написала певица.

Подписчики вспомнили исполнителя хита "Приходите в мой дом" добрым словом.

"Вечная память Михаилу Владимировичу", "Очень не хватает...", "Талантище... очень жаль", "Разве можно забыть такого человека?", "Царствие небесное", - прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, Михаил и Ирина сыграли свадьбу в 2000 году. На тот момент у обоих уже были дети от предыдущих отношений: у Круга – сын Дмитрий, а у его избранницы – дочь Марина. В 2002 году на свет появился общий ребенок пары – сын Александр.

Трагедия в семье Круга произошла в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. В дом артиста, расположенный в поселке Мамулино, ворвались злоумышленники. Сначала они напали на тещу шансонье, а позже выстрелили в него самого из пистолета. Несмотря на то, что знаменитость доставили в больницу, спасти его не удалось.

Ранее стало известно о том, как живет вдова Круга.