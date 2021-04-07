Поклонники полагают, что певица ждет первенца

Настя Каменских поделилась с подписчиками свежей фотографией в "Инстаграм". На снимке артистка предстала в раздельном леопардовом купальнике и с распущенными волосами. Певица присела на корточки, повернувшись боком к камере. Такой ракурс позволил поклонникам звезды рассмотреть ее слегка округлившийся живот.

Многие пользователи Сети пришли к выводу, что Каменских находится в положении.

"Станешь мамой???", "Беременная?", "Наверное, будет ляля", "12-14 недель??", "Поздравляю", – прокомментировали подписчики.

Сама Настя никак не ответила на слухи о беременности. Знаменитость лишь оставила загадочную подпись: "Эта поездка изменит мою жизнь навсегда".

Однако не все согласились с тем, что певица может стать матерью. Некоторые решили, что она попросту набрала лишние килограммы. Другие же акцентировали внимание на следующем – когда человек садится, у него практически всегда слегка выпирает живот. Это напрямую зависит от принятой позы.

Кстати, если посмотреть на другой пляжный снимок Насти, сделанный в октябре 2020 года, то на нем можно разглядеть подтянутый живот звезды.

Напомним, Каменских состоит в браке с Алексеем Потапенко, более известным под псевдонимом Потап. Возлюбленные сыграли свадьбу в 2019 году.

Остается только ждать официальных комментариев от звездных супругов. Пока же нельзя утверждать, что Настя ждет первенца.

Примечательно, что у Потапа есть ребенок от предыдущих отношений. Сына Андрея певцу подарила продюсер Ирина Горовая.

Ранее Каменских засмеяли за слишком открытый купальник.