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Анна Назарьева известна по ролям в таких картинах, как "Идеальная пара", "Криминальный талант", "Обнаженная в шляпе" и других. Примечательно, что актриса часто снималась без одежды. За это ее прозвали "русской Эммануэлью" – в честь главной героини французского эротического фильма.
Когда Назарьевой было 18 лет, она вышла замуж за кинорежиссера Александра Полынникова. Сценарист был старше своей избранницы на 28 лет.
Полынников снял красавицу-супругу во многих своих фильмах. Среди них – "Берегите женщин", "Приморский бульвар", "День любви", "Кумпарсита" и других. По сей день Александр Николаевич и Анна Владимировна счастливы в браке.
"Муж – это мой лучший друг. Он самый умный, красивый, порядочный и благородный", – заявила актриса.
К сожалению, пара не смогла завести ребенка, передает "Комсомольская Правда".
"Можно было ЭКО сделать, но я не захотела", – рассказала как-то Назарьева.
Она объяснила, что относится к такому способу произвести потомство плохо, поскольку это не от Бога. Также актриса считает, что на все в жизни отведены определенные периоды времени. Ведь будущего наследника нужно поднять на ноги, а почтенный возраст сильно осложняет ситуацию.
Стоит отметить, что последний раз артистка снялась в кино в 2016 году. Она сыграла роль Марго в фильме "Крестная". Сейчас 51-летняя Анна Владимировна не появляется на экранах.
Большую часть времени Назарьева проводит с супругом на даче. Артистка признается, что не устает от общества кинорежиссера.
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