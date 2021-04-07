Так и не смогла родить: что стало с "русской Эммануэлью" Назарьевой

Так и не смогла родить: что стало с "русской Эммануэлью" Назарьевой
Кадр из фильма "Крестная" (2016)
Актриса счастлива в браке с кинорежиссером более 30 лет

Анна Назарьева известна по ролям в таких картинах, как "Идеальная пара", "Криминальный талант", "Обнаженная в шляпе" и других. Примечательно, что актриса часто снималась без одежды. За это ее прозвали "русской Эммануэлью" – в честь главной героини французского эротического фильма.

Когда Назарьевой было 18 лет, она вышла замуж за кинорежиссера Александра Полынникова. Сценарист был старше своей избранницы на 28 лет.

Полынников снял красавицу-супругу во многих своих фильмах. Среди них – "Берегите женщин", "Приморский бульвар", "День любви", "Кумпарсита" и других. По сей день Александр Николаевич и Анна Владимировна счастливы в браке.

"Муж – это мой лучший друг. Он самый умный, красивый, порядочный и благородный", – заявила актриса.

К сожалению, пара не смогла завести ребенка, передает "Комсомольская Правда".

"Можно было ЭКО сделать, но я не захотела", – рассказала как-то Назарьева.

Она объяснила, что относится к такому способу произвести потомство плохо, поскольку это не от Бога. Также актриса считает, что на все в жизни отведены определенные периоды времени. Ведь будущего наследника нужно поднять на ноги, а почтенный возраст сильно осложняет ситуацию.

Стоит отметить, что последний раз артистка снялась в кино в 2016 году. Она сыграла роль Марго в фильме "Крестная". Сейчас 51-летняя Анна Владимировна не появляется на экранах.

Большую часть времени Назарьева проводит с супругом на даче. Артистка признается, что не устает от общества кинорежиссера. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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