Зрителям она известна по ролям в "Оно" и "Бесах"

Сегодня, 7 апреля, не стало актрисы Ольги Пашковой. Ее не стало на 56-ом году жизни.

Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Малого театра, артистка страдала от продолжительной болезни.

"Нет слов, чтобы выразить боль утраты", – прокомментировала пресс-атташе театра.

Пока данных о времени и месте прощания с актрисой нет, их планируют объявить позднее.

Пашкова известна зрителю по ролям в фильмах "Оно", "Бесы" и "Сказ про Федота-стрельца". Также она сыграла в десятках постановок Малого театра, в частности "Мещанин во дворянстве", "Убийство Гонзаго", "Из воспоминаний идеалиста" и других.