Умерла народная артистка России Пашкова

Зрителям она известна по ролям в "Оно" и "Бесах"

Сегодня, 7 апреля, не стало актрисы Ольги Пашковой. Ее не стало на 56-ом году жизни.

Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Малого театра, артистка страдала от продолжительной болезни. 

"Нет слов, чтобы выразить боль утраты", – прокомментировала пресс-атташе театра.

Пока данных о времени и месте прощания с актрисой нет, их планируют объявить позднее. 

Пашкова известна зрителю по ролям в фильмах "Оно", "Бесы" и "Сказ про Федота-стрельца". Также она сыграла в десятках постановок Малого театра, в частности "Мещанин во дворянстве", "Убийство Гонзаго", "Из воспоминаний идеалиста" и других.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Байден послал Путину позитивный сигнал - СМИ

Датские эксперты убеждены, что отношения Вашингтона и Москвы улучшатся

До 52 тысяч рублей в год: в России может появиться новая допвыплата по пенсии

Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета для россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей