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Сегодня, 7 апреля, не стало актрисы Ольги Пашковой. Ее не стало на 56-ом году жизни.
Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Малого театра, артистка страдала от продолжительной болезни.
"Нет слов, чтобы выразить боль утраты", – прокомментировала пресс-атташе театра.
Пока данных о времени и месте прощания с актрисой нет, их планируют объявить позднее.
Пашкова известна зрителю по ролям в фильмах "Оно", "Бесы" и "Сказ про Федота-стрельца". Также она сыграла в десятках постановок Малого театра, в частности "Мещанин во дворянстве", "Убийство Гонзаго", "Из воспоминаний идеалиста" и других.
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