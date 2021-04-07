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Марк Рудинштейн откровенно рассказал о том, почему его недолюбливает Леонид Ярмольник.
Некоторое время назад Рудинштейн работал над книгой "Кинотавр". В ней раскрывалась тема, касающаяся судьбы российского кинематографа.
Марк Григорьевич подписал также контракт на кино и телефильм. Но все изменил один неприятный случай. Однажды, когда продюсер лежал в больнице, к нему пришли брать интервью. При этом журналист втихаря установил второй микрофон под стол, передает "Московский Комсомолец".
В итоге в основу материала легли только вырванные из контекста фразы Рудинштейна.
"Все, что я рассказывал с юмором, превратилось в туфту. Важна была интонация, а она исчезла", – поделился он.
Продюсер признался – он задел только двоих людей. Это были Абдулов и Янковский. Рудинштейн винит себя за то, что начал в открытую высказываться о коллегах. Дело в том, что он до сих пор расплачивается за то интервью.
Одним из последствий инцидента стала ссора Марка Григорьевича с Леонидом Ярмольником. С тех пор актер никуда не приглашает его. А если кинокритик появляется на заседании киноакадемии "Ника", то звезда фильма "Человек с бульвара Капуцинов" показательно встает с места и уходит.
Ранее появилась информация о том, что Рудинштейн повздорил с телеведущей Еленой Старостиной в студии передачи "Прямой эфир".
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