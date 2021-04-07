Артистки не смогли поделить сцену

Некоторое время назад между Анастасией Стоцкой и Анастасией Макеевой произошел серьезный конфликт, в результате которого актрисы перестали общаться и старались всячески избегать любые упоминания друг о друге. Похоже, настала пора зарыть топор войны, потому что девушки встретились в студии шоу "Секрет на миллион", чтобы наконец высказать друг другу накопившиеся претензии.

Причиной ссоры стал мюзикл "Чикаго". По слухам, Стоцкая и Макеева не поделили роль, поэтому и стали едва ли не заклятие врагами. Рыжеволосая актриса призналась, что считала свою коллегу стервой. Но, похоже, такие откровения звезду "Анны Карениной" не обижают, потому что она призналась, что из уст Стоцкой "стервой быть как-то не обидно".

Сейчас о затяжном конфликте девушки говорят с улыбкой, но в те времена мюзикл "Чикаго" заставил их знатно понервничать.

"Я рыдала дома в ванной в голос!"

– вспоминает Стоцкая, которую серьезно обижали слухи о том, что ее не утвердили на роль, потому что она "толстая и старая".

"А я ведь рыдала параллельно", – отвечает ей Макеева.

Похоже, что девушкам все-таки удастся найти общий язык и забыть старые обиды. Однако абсолютно точно станет ясно, когда новый выпуск выйдет в эфир телеканала НТВ.

Ранее Анастасия Стоцкая ответила на слухи о ее "общих" детях с Киркоровым.