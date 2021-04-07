В каких российских звездных парах жены зарабатывают больше мужей

Катерина Шпица. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com Елена Исинбаева. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Сати Казанова с мужем. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Анна Хилькевич. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Неравные доходы - чувствам не помеха

В российском обществе преобладает мнение, что мужчина должен быть добытчиком и быть успешнее своей жены. Однако многие звезды, похоже, так не считают. Знаменитостей вовсе не смущает, что доходы их избранника меньше, ведь главное – это любовь.

Катерина Шпица и Руслан Панов

Катерина Шпица. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com

Предложение Екатерине бизнесен Руслан Панов сделал еще в 2018 году. Однако свадьбу пара сыграла только в феврале этого года, потому что торжество постоянно приходилось откладывать по самым разным причинам. 

Избранник актрисы работает тренером сети фитнес-клубов, где они и познакомились. И, судя по счастливым глазам Шпицы, совершенно ясно, что размер дохода мужа ее не волнует.

Анна Хилькевич и Артур Волков 

Анна Хилькевич. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Звезда "Универа" не скрывает, что зарабатывает больше мужа. Но это никак не сказывается на чувствах пары, ведь Анна и Артур женаты уже более 6 лет и воспитывают двух замечательных дочерей. 

Волков – бизнесмен, который занимается салоном красоты и собственным кафе, не забывая инвестировать в другие интересные проекты, пишет "7дней". 

Ксения Бородина и Курбан Омаров

Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Телеведущая и бизнесмен поженились в 2015 году. По началу Ксения почти ничего не говорила о своем муже, но позже все-таки призналась, что он – бизнесмен, при этом не став уточнять, чем именно Омаров занимается. 

Супруг Бородиной пытался запускать собственный ютуб-канал, писал книгу, тренировал кота. В итоге у поклонников сложилось впечатление, что Омаров занимается больше введением домашнего хозяйства, а добытчицей в этой семье является Ксения, предполагает Cosmopolitan. 

Елена Исинбаева и Никита Петинов

Елена Исинбаева. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Пересуды в СМИ начались почти сразу, когда стало известно о свадьбе Исинбаевой и Петинова. Многих смутило, что спортсменка заметно старше избранника, другие же считали, что мужчина просто хочет стать известнее за счет отношений с чемпионкой. 

В итоге слухи так и остались слухами, а саму Исинбаеву не смущает, что ее супруг зарабатывает меньше, писали журналисты. Пара жената уже более 7 лет, воспитывает детей и, похоже, по-настоящему счастлива. 

Сати Казанова и Стефано Тиоццо 

Сати Казанова с мужем. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

В 2017 году певица вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Мужчину экс-солистки "Фабрики" порой называют альфонсом, который очень удобно устроился, потому что Сати, по мнению поклонников, зарабатывает больше своего мужа.

Самой Казановой остается лишь отмахиваться от злопыхателей. Певица уже не раз говорила о том, что ее супруг хорошо зарабатывает и является весьма успешным в своей профессии. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о самых низких звездах отечественного шоу-бизнеса.

Юлия МИХАЙЛОВА

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