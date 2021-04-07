Актриса рассказала о подготовке к предстоящей премьере

После скандального расставания Агаты Муцениеце и Павла Приличного к Мирославе Карпович было приковано всеобщее внимание. "Папину дочку" называли разлучницей и обвиняли в разводе звездной пары. Но, похоже, артистке повышенное внимание только нравится: девушка стала чаще удивлять и поклонников, и злопыхателей провокационными образами. Однако последнее фото впечатлило даже самых привередливых критиков.

На свежем фото Карпович запечатлена в белом нижнем, поверх которого она надела прозрачный плащ. Отдельного внимания заслуживает макияж Мирославы: темно подведенные глаза, светлые брови, бледные губы и белоснежная кожа.

Оказалось, что в таком виде актриса будет играть в новом спектакле.

"Это невероятно интересный, увлекательный, сложный местами, захватывающий опыт",

– поделилась впечатлениями Мирослава.

В комментариях подписчики оценили образ звезды, отметив, что не совсем привычно видеть актрису такой.

"Такой образ интересный", "Завораживает. Нереально красиво!", "Как чувственно", "О, как красиво! Изумительна", "Вау, какая вы", "Какая роскошная!", "Мира, это кайф!", "Волшебная",

– расхвалили актрису восхищенные фанаты.

Ранее актриса рассказала о сюрпризе, который для нее устроил Павел Прилучный. Подарок растрогал Карпович до слез.