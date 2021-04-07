Наследнице Табакова исполнилось 15 лет

Марина Зудина подарила своему супругу Олегу Табакову двух детей – сына Павла и дочь Марию. 7 апреля, дочери звездной пары исполнилось 15 лет. Звезда "Содержанок" трогательно поздравила девушку, вспомнив о дне, когда она появилась на свет.

В своем "Инстаграме" вдова Табакова рассказала, что в день рождения Марии ее отец и брат были рядом, а затем счастливый отец поехал на премьер спектакля. Однако и зрителей, и коллег волновало вовсе не это.

"Всех интересовала уже не столько его премьера, сколько факт твоего Рождения) Так что героиней в тот вечер была ты, ну и папа – героем в роли твоего отца",

– ностальгирует Зудина.

С утра Марию приехали поздравлять подруги, которые привезли много цветов, воздушных шаров и сладостей. Букеты также прислали из Театра Олега Табакова.

Актриса отметила, что очень счастлива, что ее дочь окружена любящими ее людьми, которые дарят ей нежность и заботу, и пожелала своей наследнице быть счастливой и дорожить дружбой.

В комментариях пользователи признались, что поздравление Зудиной растрогало их до слез.

"Прослезилась, пока читала, так трогательно. С днём рождения Машеньку и ее маму!", "Боже, какое счастье! До слез! С Днем рождения всю вашу семью!", "Читаю это и так тепло на душе, радостно! Это действитель счастье, что есть такие люди и будучи в столь юном возрасте",

– написали под фото.

Ранее звезда "Содержанок" рассказала о начале романа с Табаковым.