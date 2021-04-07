Новый анекдот телеведущего вызвал взрыв хохота в студии

Многие телезрители любят Андрея Норкина не только за тонкий анализ происходящих внутри России и за ее пределами событий, но и за искрометное чувство юмора. Телеведущий не стал разочаровывать россиян и закончил очередной выпуск популярной передачи "Место встречи" свежим анекдотом.



На этот раз темой для прикола стал концерт легендарного композитора Петра Чайковского. Шутка была на злобу дня: на передаче как раз обсуждали искусство, а также его современные течения. В частности, говорили о том, что творческие люди, которые живут по принципу "я художник, я так вижу" и своей работой оскорбляют чувства других людей (например, верующих), должны нести за это ответственность.

Дабы разрядить обстановку после накаленного обсуждения на шоу "Место встречи", Норкин рассказал анекдот.

Телеведущий предложил представить такую ситуацию: консерватория, на сцене разместились музыканты, ведущий дает объявление:

"Петр Ильич Чайковский, Первый концерт для фортепиано с оркестром".

Слушатели затаили дыхание. Мало кто мог догадаться, что может быть смешного в концерте выдающегося композитора в академическом исполнении.

Тем временем, Норкин продолжил. Итак, концерт подходит к концу, зал рукоплещет, музыканты встали на поклон. И вдруг к дирижеру направляется слушатель с престижного первого ряда. Мужчина сверкает лысой головой, на груди висит громоздкая цепь из золота, образ дополняет огромный пивной живот и кожаный пиджак. Субъект протягивает букет дирижеру и возвещает:

"Петр Ильич, для первого раза просто офигенно!"

Студия разразилась громким смехом, высоко оценив новый прикол от Норкина.

К слову, на прошлой программе Андрея разъярил выпад одного из гостей. Телеведущему пришлось отвечать ему словами главы Минобороны Сергея Шойгу.