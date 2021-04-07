Восхищенные поклонники завалили певицу комментариями

Белорусская и российская поп-певица Наталья Подольская с сыном Ваней умилили народ. Участница "Фабрики звезд – 5" поделилась с поклонниками трогательным видео с малышом у себя на странице в "Инстаграме".

Подольская и Пресняков стали родителями во второй раз в прошлом году. Практически все время беременности муж окружал певицу заботой и вниманием.

Артистка любит рассказывать, как она занимается воспитанием детей. На этот раз она поделилась с поклонниками трогательным видео с Ванечкой, где счастливая мама болтает с малышом и целует его, а тот смеется.

Короткий ролик не смог оставить равнодушными умиленных подписчиков. Они завалили звезду восхищенными комментариями: "На это, действительно, можно смотреть бесконечно. Будьте здоровы и счастливы!"; "Сладкие моменты!"; "Милота! А запах малышей – дороже всяких духов."; "Как сладко смеется!"; "Молодцы вы какие!".

Ранее артистка рассказала, что Пресняков подарил ей долгожданные часы Cartier за наследника. К слову, презент певица выбрала себе сама.

Также недавно Подольская похвасталась фигурой после родов. Обычно девушкам требуется достаточно много времени, чтобы прийти в форму после родов, однако артистка стала исключением. Ей удалось избавиться от набранных килограммов всего за пару месяцев. Сейчас она в прекрасной форме.