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В 2019 году Ани Лорак развелась со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. По официальной информации, пара развелась из-за разных взглядов на семейную жизнь, однако все СМИ писали об измене турецкого бизнесмена. Спустя время мужчина решил наконец рассказать о разводе с украинской артисткой.
По его словам, он все осознал, но для этого понадобилось время. Развод сильно ударил по нему. По словам Налчаджиоглу, после расставания с Каролиной ему было "очень грустно".
Мол, обидно прожить с человеком 15 лет под одной крышей, а затем все потерять из-за одной "ошибки" с другой женщиной.
После развода Налчаджиоглу не стал возвращаться на родину. Вместо этого он решил изменить свою жизнь и переехал за город, где построил себе "скромный" дом.
"Я остался один в другой стране, потому что хотел быть со своей семьей",
– вздыхает экс-супруг певицы в беседе с KyivLIVE.
Также авторы сюжета отметили, что бывший муж Ани Лорак, вероятно, состоит в отношениях с 24-летней визажисткой Лилией. Пассия стала уже третьей после развода с артисткой.
Ранее Ани Лорак застукали с бывшим мужем на публике. Певица и бизнесмен вместе посетили вечеринку Филиппа Киркорова.
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