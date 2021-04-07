Сатановский объяснил реакцию россиян на возвращение Серебрякова

Сатановский объяснил реакцию россиян на возвращение Серебрякова
Алексей Серебряков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По мнению эксперта, россияне не любят лишь эмигрантов, которые плохо высказываются о Родине

Российский политолог Евгений Сатановский прокомментировал возвращение актера Алексея Серебрякова на Родину, подняв тему его эмиграции и русофобских заявлений. Свои мысли эксперт изложил в эфире Vera Radio Canada. 

В эфире канадского радио Сатановский упомянул российского актера во время обсуждения отношения в России к эмигрантам. Политолог опроверг ненависть со стороны большинства граждан РФ к покинувшим Родину бывшим соотечественникам.

Более того, Сатановский подчеркнул, что эмиграция является довольно распространенным и массовым процессом в России. Также есть такое явление, как частичная эмиграция, когда люди уезжают жить в теплые страны в зимний период.

Однако среди многочисленных эмигрантов есть исключения, которые начинают критиковать привычные условия жизни и нелестно высказываться о Родине. 

В качестве такого примера эксперт привел скандально известного Серебрякова, который несколько лет назад принял решение переехать в Канаду и не стал сдерживать себя от русофобских заявлений. Так, "предатель" назвал "национальными идеями" России силу, хамство и наглость. После таких высказываний народ ополчился против актера. 

Тем не менее, ранее сообщалось, что недавно вернувшегося Серебрякова уже завалили предложениями о работе. Скоро на экранах ожидаются сразу несколько фильмов с участием актера. Среди них драма "Иваново счастье", которая, кстати говоря, иронично похожа на его историю: в фильме герой Серебрякова преодолевает более 9000 километров для возвращения домой.

Анна АГАБАБОВА

Ответить:

Гость196124
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Это они на экране супер - пупер, а в жизни ссыкуны и жалкие дешевки... Ссы в глаза, божья роса!
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