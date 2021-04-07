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Российский политолог Евгений Сатановский прокомментировал возвращение актера Алексея Серебрякова на Родину, подняв тему его эмиграции и русофобских заявлений. Свои мысли эксперт изложил в эфире Vera Radio Canada.
В эфире канадского радио Сатановский упомянул российского актера во время обсуждения отношения в России к эмигрантам. Политолог опроверг ненависть со стороны большинства граждан РФ к покинувшим Родину бывшим соотечественникам.
Более того, Сатановский подчеркнул, что эмиграция является довольно распространенным и массовым процессом в России. Также есть такое явление, как частичная эмиграция, когда люди уезжают жить в теплые страны в зимний период.
Однако среди многочисленных эмигрантов есть исключения, которые начинают критиковать привычные условия жизни и нелестно высказываться о Родине.
В качестве такого примера эксперт привел скандально известного Серебрякова, который несколько лет назад принял решение переехать в Канаду и не стал сдерживать себя от русофобских заявлений. Так, "предатель" назвал "национальными идеями" России силу, хамство и наглость. После таких высказываний народ ополчился против актера.
Тем не менее, ранее сообщалось, что недавно вернувшегося Серебрякова уже завалили предложениями о работе. Скоро на экранах ожидаются сразу несколько фильмов с участием актера. Среди них драма "Иваново счастье", которая, кстати говоря, иронично похожа на его историю: в фильме герой Серебрякова преодолевает более 9000 километров для возвращения домой.
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