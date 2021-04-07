По мнению эксперта, россияне не любят лишь эмигрантов, которые плохо высказываются о Родине

Российский политолог Евгений Сатановский прокомментировал возвращение актера Алексея Серебрякова на Родину, подняв тему его эмиграции и русофобских заявлений. Свои мысли эксперт изложил в эфире Vera Radio Canada.

В эфире канадского радио Сатановский упомянул российского актера во время обсуждения отношения в России к эмигрантам. Политолог опроверг ненависть со стороны большинства граждан РФ к покинувшим Родину бывшим соотечественникам.

Более того, Сатановский подчеркнул, что эмиграция является довольно распространенным и массовым процессом в России. Также есть такое явление, как частичная эмиграция, когда люди уезжают жить в теплые страны в зимний период.

Однако среди многочисленных эмигрантов есть исключения, которые начинают критиковать привычные условия жизни и нелестно высказываться о Родине.

В качестве такого примера эксперт привел скандально известного Серебрякова, который несколько лет назад принял решение переехать в Канаду и не стал сдерживать себя от русофобских заявлений. Так, "предатель" назвал "национальными идеями" России силу, хамство и наглость. После таких высказываний народ ополчился против актера.

Тем не менее, ранее сообщалось, что недавно вернувшегося Серебрякова уже завалили предложениями о работе. Скоро на экранах ожидаются сразу несколько фильмов с участием актера. Среди них драма "Иваново счастье", которая, кстати говоря, иронично похожа на его историю: в фильме герой Серебрякова преодолевает более 9000 километров для возвращения домой.