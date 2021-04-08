Актриса переживает непростые времена

В октябре 2020 года Ольга Кабо развелась со своим вторым мужем – бизнесменом Николаем Разгуляевым. Знакомые актрисы говорят, что она до сих пор не может отойти после болезненного расставания.

Напомним, Кабо и Разгуляев состояли в браке около 11 лет. У бывших супругов остался общий сын – 8-летний Виктор. Наследник пары живет со своей звездной матерью.

Ольга пытается делать вид, что у нее все хорошо. Однако в окружении артистки утверждают – это далеко от истины. По словам приятелей, Кабо выглядит измученной и печальной, передает "Комсомольская Правда".

"Муж ее просто раздел и разул. Вместо того чтобы обрести в его лице плечо, сильное и надежное, она получила головную боль", – отметила подруга кинозвезды.

По некоторым данным, когда Ольга еще была замужем за Николаем, она отдала две своих квартиры супругу. Это было якобы необходимо для развития его бизнеса. Для себя лично артистка приобрела еще одну недвижимость. Когда Разгуляев столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, он решил погасить долги с помощью квартиры избранницы.

Почти год назад арбитражный суд Московской области признал бизнесмена банкротом. С соответствующей просьбой в учреждение обратился сам Разгуляев. Причина крылась в том, что миллионер накопил долгов более чем на 360 миллионов рублей.

Кстати, Кабо лишилась почти всего нажитого в браке имущества. Оно пошло в счет погашения долга Николая. Единственное, что осталось у актрисы – ее трехкомнатная квартира, купленная на личные сбережения и в кредит.