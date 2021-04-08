Рудова раскритиковала сериал "Татьянин день" со своим участием

Рудова раскритиковала сериал "Татьянин день" со своим участием
Наталья Рудова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса заявила, что никогда больше не примет участия в подобном проекте

Популярность к Наталье Рудовой пришла после того, как она приняла участие в съемках сериала "Татьянин день". Артистке досталась роль Татьяны Бариновой. Несмотря на то, что картина подарила ей шанс заявить о себе, актриса негативно отзывается о проекте.

Недавно Рудова решила пообщаться с поклонниками в разделе "сторис". Один из подписчиков поинтересовался – согласилась бы она еще раз сняться в сериале "Татьянин день". Примечательно, что на экраны вышел только один сезон картины, состоящий из 221 серии.

На вопрос интернет-пользователя Наталья ответила категорично, передает РИА ФАН.

"Никогда!" – отрезала знаменитость.

Причину отказа Рудова объяснила тем, что она не имеет ничего общего со своей героиней. Напомним, по сценарию Татьяна Баринова была расчетливой девушкой – дочерью богатых родителей, живущей на всем готовом.

Сама Наталья приложила много усилий для того, чтобы добиться успеха в творческой карьере. Поэтому она осуждает тех, кто хочет самореализоваться за счет других.

Так, актриса начала самостоятельно зарабатывать деньги с 16 лет. Сначала она предлагала посетителям магазина попробовать колбасу. Когда ей исполнилось 18 лет, она устроилась официанткой с дополнительными обязанностями посудомойки. Также Рудова работала продавщицей в ларьке.

"Это для меня называется самодостаточность и самостоятельность", – отметила кинозвезда.

Ранее Рудова снялась обнаженной и нарвалась на критику пользователей Сети. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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