Интернет-пользователи бурно отреагировали на слова ведущего о необходимости ядерного удара в Мировом океане

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков опубликовал на своей странице в социальных сетях фрагмент телешоу с ведущим Владимиром Соловьевым, на котором гости решили на полном серьезе обсудить возможность нанесения Россией ядерного удара на нейтральной территории, чтобы запугать своих геополитических соперников.

Сам Гудков в ироничной манере заявил, что, пока кто-то ищет возможности для победы рака, покорения космоса или постройки сверхскоростных поездов, некоторые публичные личности думают о нанесении демонстративного ядерного удара на территории Мирового океана, который, по словам присутствующих в студии Соловьева экспертов, не должен остаться незамеченным.

"Интересно, из окон виллы на озере Комо должно быть видно или нет? – написал в публикации Гудков под выложенным видеофрагментом.

Многие интернет-пользователи возмутились заявлениями приглашенных экспертов и словами самого журналиста, забросав телеведущего самыми неприятными словами. Кто-то потребовал закрыть телеканал и лишить Соловьева недвижимости, которое находится в Италии, а самого ведущего выгнать из программы. Особое возмущение у недовольных вызвало серьезное обсуждение ядерного удара на программе популярнейшего журналиста.

"Ну как, как можно такое нести... Нет слов", "И ведь развяжут", "Пенсионеры на лавочке адекватнее обсуждают молодежь...стыдно", "Когда его закроют ?", "Ужас! Этим товарищам в психбольницу давно пора", "Это получается что из-за этих вояк может начаться третья мировая ?!", – пишут пользователи в комментариях (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Ранее Соловьев пожаловался на блокировку аккаунта в сети Clubhouse.