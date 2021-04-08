Журналист назвал все происходящее "комедией"

Недавно появилась информация, что Сергей Соседов выиграл суд у Первого канала. Известный критик поделился, что происходило на этом заседании.

Напомним, ранее Соседов вместе со Станиславом Садальским заявили, что на шоу "Голос" происходит фальсификация голосов. Также журналист и юморист обвинили членов жюри в необъективности – мол, они повернулись к одной из участниц, Александре Будниковой, только потому, что она была дочерью ведущего Первого канала. Подобные заявления руководство телеканала посчитало оскорбительными и подало в суд.

По словам Сергея, интересы Первого представлял некий "невразумительным юрист", который не мог объяснить, каким образом очернили репутацию канала.

Соседов вспомнил о скандале вокруг победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Журналист отметил – после этого никто не будет доверять так называемому лидеру российского телеэфира.

"От этого позора канал никогда не отмоется: намыли столько голосов Микелле и возмутили миллионы зрителей!" – высказался критик.

Примечательно, что в процессе заседания выяснилось следующее – никто не понес наказания за накрутку голосов в случае с наследницей Алсу, передает "Собеседник".

"Нас с Садальским пытались лишить свободы слова, которая нам принадлежит по Конституции. Я с таким сталкиваюсь впервые, это нонсенс", - добавил Сергей.

Также он рассказал о своей реакции на слова юриста Первого канала, который назвал "Голос" "кристально чистым и честным" проектом. Это заставило Соседова громко хохотать, из-за чего, кстати, он получил замечание от судьи. Все происходящее журналист назвал "комедией".