Губин уехал из России и не намерен возвращаться

Губин уехал из России и не намерен возвращаться
Кадр youtube.com
Артист захотел жить у моря

Вот уже некоторое время Андрей Губин живет в египетском городе Дахаб, который расположен на берегу Акабского залива. Возвращаться в Россию исполнитель хита "Зима-холода" пока не собирается.

О переезде Губина рассказал его приятель. По словам мужчины, певец прекрасно утроился в чужой стране. Он снял в аренду "большой красивый дом", передает "СтарХит".

В окружении певца рассказывают, что выбранным им город считается "очень европейским местом". Дахаб пользуется большой популярностью среди любителей серфинга. Преимущества локации заключаются в том, что там нет нескончаемых туристических потоков. Это – идеальное место для тех, кто предпочитает спокойствие и гармонию.

Что касается досуга артиста, то он много времени проводит на свежем воздухе. Также знаменитость активно занимается спортом. Не забывает Андрей и о творчестве. Так, периодически он вместе со своим саундпродюсером Тарасом Ващишиным работает над новыми композициями. Однако неизвестно, когда поклонники звезды 1990-х смогут насладиться свежими песнями.

Кстати, перед поездкой в Египет Губин побывал в своем родном городе Уфа. Там артист встретился с родными и друзьями. Также знаменитость провела время в Москве. Андрей вместе с товарищем Андреем Бурматовым посетил Сандуновские бани. Бизнесмен рассказал, что певец является любителем крепкого пара, что говорит о его хорошей физической форме.

Ранее стало известно о том, что друг Губина Владимир Бурмяков ответил на слухи о его "пропаже". 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость193455
Пожаловаться Ответить
Да живи где хочешь, только не воняй на Россию по примеру Серебрякова!
1
новости партнеров

Пять западных стран выступили с обвинением России

Их беспокоит стягивание военных к украинским границам

Байден придумал ответ Москве за "хакерские атаки" - СМИ

Вашингтон разрабатывает очередной пакет санкций против Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей