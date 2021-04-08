Артист захотел жить у моря

Вот уже некоторое время Андрей Губин живет в египетском городе Дахаб, который расположен на берегу Акабского залива. Возвращаться в Россию исполнитель хита "Зима-холода" пока не собирается.

О переезде Губина рассказал его приятель. По словам мужчины, певец прекрасно утроился в чужой стране. Он снял в аренду "большой красивый дом", передает "СтарХит".

В окружении певца рассказывают, что выбранным им город считается "очень европейским местом". Дахаб пользуется большой популярностью среди любителей серфинга. Преимущества локации заключаются в том, что там нет нескончаемых туристических потоков. Это – идеальное место для тех, кто предпочитает спокойствие и гармонию.

Что касается досуга артиста, то он много времени проводит на свежем воздухе. Также знаменитость активно занимается спортом. Не забывает Андрей и о творчестве. Так, периодически он вместе со своим саундпродюсером Тарасом Ващишиным работает над новыми композициями. Однако неизвестно, когда поклонники звезды 1990-х смогут насладиться свежими песнями.

Кстати, перед поездкой в Египет Губин побывал в своем родном городе Уфа. Там артист встретился с родными и друзьями. Также знаменитость провела время в Москве. Андрей вместе с товарищем Андреем Бурматовым посетил Сандуновские бани. Бизнесмен рассказал, что певец является любителем крепкого пара, что говорит о его хорошей физической форме.

Ранее стало известно о том, что друг Губина Владимир Бурмяков ответил на слухи о его "пропаже".