"Вступила в сговор с высшими силами": Васильев выдал секреты молодости Ротару

"Вступила в сговор с высшими силами": Васильев выдал секреты молодости Ротару
Александр Васильев. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Дело не только в хороших генах певицы

Александр Васильев высказался о моложавой внешности Софии Ротару. Историк моды назвал певицу одной из немногих, кому удалось сохранить узнаваемые черты лица и стройную фигуру.

Васильев пошутил, что секрет молодости Софии Михайловны кроется в ее связи с потусторонним.

"Я бы сказал, что Ротару вступила в сговор с высшими силами. Она знает секрет вечной молодости", – отметил Александр Александрович.

По словам Васильева, 73-летнюю артистку нельзя назвать пожилой женщиной, ведь она выглядит как девушка. Возникает вопрос – каким образом певице удается поддерживать форму в ее почтенном возрасте?

Историк моды заявил – один из залогов успеха кроется в работе стилистов исполнительницы хита "Белая зима". Именно они выбирают для знаменитости те наряды и дизайны, которые ей к лицу, передает "7 дней". 

"Они знают, что ей идет: вертикальные линии, например. Ротару выбирает верную длину, правильную долю прозрачности", – объяснил искусствовед.

Однако главный секрет привлекательности Софии Михайловны заключается в том, что она не экспериментирует со стилями. С Ротару у общественности ассоциируются такие детали, как длинные темные волосы и свободные наряды.

Васильев акцентировал внимание на том, что артистка никогда не появлялась на публике в откровенных нарядах – в отличие от ее коллег по шоу-бизнесу.

Еще одним фактором, повлиявшим на внешность звезды, стали хорошие гены.

Ранее Ротару показала трогательный снимок с невесткой, чем восхитила многочисленных поклонников. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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