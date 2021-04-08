У кого из легендарных советских артистов не было актерского образования

Кадр из фильма &#34;Осторожно, бабушка!&#34; Татьяна Пельтцер. Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look /www.globallookpress.com
Юрий Никулин. Фото: Anton Kavashkin/ Russian Look /www.globallookpress.com Кадр из фильма &#34;Фанданго для мартышки&#34; Савелий Крамаров. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/ www.globallookpress.com
Отсутствие соответствующего диплома не помешало добиться популярности

Часто успех актеров объясняют не только природным даром, но и наличием соответствующего образования. Однако не все кинозвезды СССР были студентами творческих ВУЗов. Расскажем, кто из знаменитых артистов смог заявить о себе только благодаря таланту и харизме.

Фаина Раневская

Кадр из фильма "Осторожно, бабушка!"

С детства Раневская страдала из-за дефекта речи – актриса сильно заикалась. Это стало главной причиной, по которой ей отказывали в различных театральных студиях. В какой-то момент Фаина Георгиевна решила поступить в частную школу. Однако артистка не смогла окончить учреждения из-за невозможности платить за обучение. Актерский опыт Раневская впоследствии получила в театре, передают "Аргументы и факты". 

Татьяна Пельтцер

Татьяна Пельтцер. Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look /www.globallookpress.com

Звезда фильма "Укротительница тигров" тоже не имела актерского образования. Все необходимые знания она получила через отца – режиссера Ивана Пельтцера. Он начал снимать наследницу в своих картинах, когда ей исполнилось девять лет. С 1920 года Татьяна Ивановна стала выступать в театрах.

Юрий Никулин

Юрий Никулин. Фото: Anton Kavashkin/ Russian Look /www.globallookpress.com

Никулин мечтал поступить во ВГИК и в ГИТИС, однако его не приняли. Свой отказ обосновали тем, что в Юрии Владимировиче не обнаружили актерских данных. Тогда артист отправился в студию разговорных жанров при Московском цирке, где смог успешно реализовать себя.

Семен Фарада

Кадр из фильма "Фанданго для мартышки"

Фарада окончил Бауманский институт, получив квалификацию инженера-механика по котельным установкам. Спустя три года после выпуска Семена Львовича призвали на военную службу в Краснознаменный Балтийский флот. Однако в жизни артиста всегда присутствовало творчество: так, например, он возглавлял эстрадную группу в армии. В кино знаменитость начала сниматься в конце 60-х годов.

Савелий Крамаров

Савелий Крамаров. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/ www.globallookpress.com

Актер не смог поступить в театральный ВУЗ. В конечном итоге Крамаров окончил Лесотехнический институт, но спустя некоторое время понял, что его призвание – это быть артистом. Савелий Викторович разослал свои фотографии по киностудиям и получил приглашение на съемки. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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