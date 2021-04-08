Неприятный инцидент произошел при подготовке репортажа для Первого канала

Аллу Михееву ударили штангой по голове. Видео с данным эпизодом актриса опубликовала на своей странице в "Инстаграм".

Михеева снимала репортаж для шоу "Вечерний Ургант". Новым героем ее материала стал тренер по тяжелой атлетике Александр Дмитриев.

В начале видео Александр стал демонстрировать перед камерой свои умения. Он ловко поднял штангу вверх. В это время Алла решила быстро перейти на другую сторону. Артистка пригнулась и начала движение, однако Дмитриев резко опустил спортивный снаряд. В результате удар пришелся прямо на голову Михеевой.

От неожиданности звезда "Вечернего Урганта" даже присела на пол. Тренер и другие присутствующие в зале люди начали интересоваться, как себя чувствует актриса.

Алла отреагировала на неприятный инцидент в привычной для себя шутливой манере. Улыбаясь и потирая ушибленный затылок, она заявила, что лишилась мозгов.

"Даже чувствую – немножко вытекло", – произнесла Михеева.

Поклонники телеведущей посочувствовали артистке и попросили ее впредь быть более осторожной.

"Алла, голова – это ваше сильное место, берегите ее", "Отмечу героизм, ведь любая другая бы наверняка разрыдалась", "Будь аккуратней!", "Опасная у Вас работа, Алла", – прокомментировали пользователи Сети.

Ранее ведущий юмористического шоу Иван Ургант пожаловался на страх и стресс после заболевания COVID-19. Из-за диагностированного коронавируса ему пришлось вести передачу в дистанционном режиме.