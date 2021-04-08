Супруга актера лишилась трехкомнатной квартиры

Стало известно о том, что наследство покойного Дмитрия Марьянова наконец-то смогли поделить. Борьба за имущество актера между его женой Ксенией Бик и родственниками длилась около четырех лет.

Марьянов не оставил завещания, что сильно осложнило ситуацию для его родных. На наследство артиста стали претендовать супруга, сын Даниил от прошлых отношений, а также отец Юрий Георгиевич. Они должны были поделить между собой трехкомнатную квартиру на Хорошевском шоссе, однокомнатную квартиру в районе станции метро Сокол, долю в "трешке" в Тушино, загородный дом в Подмосковье, автомобиль марки BMW, мотоцикл "Сузуки" и счета в банках.

Также разделу подлежали приобретенные в браке Марьянова и Бик мотоцикл "Харлей Дэвидсон" и еще один счет в банке.

Долгое время стороны не могли договориться, кому достанется то или иное имущество. Сначала Ксения хотела оставить за собой право проживать в трехкомнатной квартире. Однако для этого женщина должна была заплатить родственникам Дмитрия компенсацию в размере шести миллионов рублей, передает "Московский Комсомолец".

В какой-то момент Бик поняла, что не сможет собрать такую сумму. Поэтому она решила отказаться от "трешки" и забрать себе однокомнатную квартиру.

В конечном итоге наследство Марьянова разделили следующим образом: его сыну Даниилу достались 2/3 в квартире на Хорошевском шоссе, мотоцикл "Сузуки" и часть суммы со счетов знаменитости.

Отец Дмитрия завладел 1/3 трехкомнатной квартиры на Хорошевке, загородным домом, 1/2 второй "трешки" и частью средств Марьянова.

Что касается Ксении, то за ней остались однокомнатная квартира, мотоцикл "Харлей", автомобиль BMW и основная сумма со счетов артиста.

Ранее появилась информация, что вдова актера настояла на экспертизе недвижимости Дмитрия и наступила на свои же грабли.