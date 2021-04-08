Певица рассорилась с молодой звездой

Недавно Лариса Долина стала гостьей Ютуб-шоу "Музыкалити", ведущим которого является Максим Галкин. Второй приглашенной звездой стала 19-летняя певица Валя KarnaVal. Девушка призналась, что у нее нет музыкального образования, однако она готова "просто так" получить его. Эти слова возмутили исполнительницу хита "Вечная любовь".

Долина отметила, что она послушала пару песен Вали. Артистка заявила – ей нужно еще расти и расти до уровня знаменитости. По мнению Ларисы Александровны, молодой исполнительнице необходимо работать над своим голосом.

Настроение певицы окончательно испортила песня группы ДЛБ "На, попей".

"Макс, можно я уйду? Мне все это неинтересно и неприятно", - произнесла Долина.

Лариса Александровна не упустила возможности раскритиковать вторую участницу шоу. Знаменитость явно дала понять, что она не горит желанием общаться с девушкой, которая "ничего не знает о музыке, не знает ни одной ноты, претендует на то, что она звезда".

Долину возмутил тот факт, что Валя пыталась отстаивать свою точку зрения. Что касается KarnaVal, то она спокойно заметила – 65-летняя артистка уже несколько раз подряд намекнула на ее бесталанность.

В итоге в конфликт вмешался Максим Галкин. Он попросил участниц успокоиться и больше не выяснять отношений. Спустя некоторое время Лариса Александровна остыла и настроилась на более позитивный лад.

Ранее в Сети появилась фотография Долиной без фотошопа.