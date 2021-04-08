Девушке было всего 25 лет

В минувшую среду, 7 апреля, не стало актрисы Ины Марии Бартайте.

Двадцатипятилетняя дочь актрисы Екатерины Голубевой ехала на велосипеде, когда в нее врезалась иномарка. ДТП произошло в Вильнюсе, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Примечательно, что Ина Мария скончалась спустя 15 лет после смерти своей матери. Голубева скончалась в 2011 году, ей было всего 44 года. Ее бездыханное тело нашли на станции парижского метро. Обстоятельства гибели не выяснены до сих пор. При этом о смерти Голубевой стало известно спустя почти 2 недели.

Бартайте была очень похожа на свою звездную родительницу, сообщает "Комсомольская правда".

Напомним, что Ина Мария появилась на свет во Франции. Голубева родила ее от литовского режиссера Шарунасу Барткусу. Она решила пойти по стопам матери и тоже стала актрисой.

Первый фильм с ее участием вышел в 2004 году. Снималась Бартайте в зарубежном кино. Среди ее известных работ – "Покой нам только снится", "Записки из подполья", "Мой легионер", "Уолден". Почти во всех кинолентах Ина Мария была исполнительницей главной роли.