Курс рубля
- Евро по 100: экономист предрек обвал рубля
- Причин для роста рубля больше нет
- Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле
Вокруг пары Павла Прилучного и Мирославы Карпович постоянно ходят слухи. В этот раз звезда сериала "Закрытая школа" впервые поделился снимком Мирославы у себя в социальной сети "Инстаграм", подогрев интерес к своим отношениям.
Актер сделал репост с анонсом премьеры спектакля "На стриме", в котором Карпович сыграет главную героиню – студентку Веру, которая не может жить без социальных сетей и имеет сложные отношения с родителями. К слову, это первая фотография возлюбленной, которой Прилучный поделился с поклонниками.
Карпович ранее откровенно поделилась: что в юном возрасте у нее были нелегкие отношения с папой. Артистка уверена, что постановка поможет многим иначе взглянуть на семейные проблемы.
Напомним, об отношениях актеров стало известно прошлым летом. По слухам, именно молодая Карпович увела Прилучного у его бывшей жены Агаты Муцениеце.
Возлюбленные предпочитают не скрывать свои отношения от публики: никаких постов в социальных сетях или совместных выходов в свет. Однако в прошлом месяце в свой день рождения звезда сериала "Папины дочки" решила нарушить это правило и показала, какой сюрприз для нее устроил "мажор". Подарок растрогал Карпович до слез.
Президент напомнил о необходимости выполнения Минских соглашений
Отечественные дипломаты дали непонятливому Пентагону совет