"Мажор" впервые выставил фотографию с возлюбленной

Вокруг пары Павла Прилучного и Мирославы Карпович постоянно ходят слухи. В этот раз звезда сериала "Закрытая школа" впервые поделился снимком Мирославы у себя в социальной сети "Инстаграм", подогрев интерес к своим отношениям.

Актер сделал репост с анонсом премьеры спектакля "На стриме", в котором Карпович сыграет главную героиню – студентку Веру, которая не может жить без социальных сетей и имеет сложные отношения с родителями. К слову, это первая фотография возлюбленной, которой Прилучный поделился с поклонниками.

Карпович ранее откровенно поделилась: что в юном возрасте у нее были нелегкие отношения с папой. Артистка уверена, что постановка поможет многим иначе взглянуть на семейные проблемы.

Напомним, об отношениях актеров стало известно прошлым летом. По слухам, именно молодая Карпович увела Прилучного у его бывшей жены Агаты Муцениеце.

Возлюбленные предпочитают не скрывать свои отношения от публики: никаких постов в социальных сетях или совместных выходов в свет. Однако в прошлом месяце в свой день рождения звезда сериала "Папины дочки" решила нарушить это правило и показала, какой сюрприз для нее устроил "мажор". Подарок растрогал Карпович до слез.