У телеведущего начала развиваться гангрена

Николай Дроздов вспомнил о случае, который произошел с ним во время съемок шоу "В мире животных". Этот выпуск мог стать для него последним, если бы не внимательность Елены Малышевой.

Однажды Дроздова укусила змея, однако ученый не придал этому особого значения, ведь такое происходило уже не в первый раз. Спустя время рука телеведущего опухла, покрылась пятнами. Однако даже этот факт не смутил Николая Николаевича.

Телеведущего спасла Елена Малышева. Коллега пригласила Дроздова в Филатовскую больницу, чтобы он лично поздравил маленьких пациентов с праздником. Телеведущий с радостью согласился. Тогда-то врач и заметила отекшую руку ученого и забила тревогу.

Малышева объяснила Дроздову, что у него уже началась гангрена, из-за которой он мог либо лишиться руки, либо и вовсе "отдать концы".

"А я и не заметил эти темно-синие пятна, которые определяют начало гангрены",

– поделился Дроздов с Корчевниковым в студии программы "Судьба человека".

В итоге ведущего "В мире животных" экстренно госпитализировали. В больнице Дроздов провел целый месяц. Ему делали капельницы, промывали кровь. К счастью, руку удалось спасти.

После этого Дроздов называет Малышеву свой спасительницей, которая подарила ему жизнь.

Ранее стало известно, что именитый зоолог начал подыскивать себе преемника из-за страха закрытия "В мире животных" после его смерти.