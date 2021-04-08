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Стало известно, что на 46-м году жизни скончалась российская актриса Белла Шпинер, известная своей ролью в сериале "Мухтар". Об этом сообщил театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский у себя на странице в социальной сети "Фейсбук".
Траурную новость он сопроводил памятным видео с фотографиями актрисы. Уточняется, что в последние годы жизни Шпинер боролась с онкологией. Но, к сожалению, ей не удалось победить страшный недуг.
Актриса родилась в 1976 году в Могилевской области. Впервые она появилась на телеэкранах в детективном сериале "Операция "Супермаркет" в 2007 году. Также актриса принимала участие в театральных постановках. Помимо актерской деятельности Шпинер была солисткой группы "Дилижанс-jazz".
Онкология – одна из самых страшных болезней, которая унесла жизни многих людей. Недавно стало известно, что на 76-м году жизни от опухоли мозга скончалась британская актриса Никола Пэджетт, которая прославилась благодаря роли Анны Карениной в сериале для Би-би-си.
Также из-за онкологического заболевания умер Иван Марченко, который принимал участие в съемках популярного сериала "Сваты". Долгое время Марченко страдал от рака кости. Артист прошел через несколько курсов химиотерапии. Ни сильнодействующие препараты, ни хирургические вмешательства не помогли Ивану победить страшную болезнь.
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