Идут переговоры: Анастасия Заворотнюк готовится дать интервью - СМИ

Идут переговоры: Анастасия Заворотнюк готовится дать интервью - СМИ
Анастасия Заворотнюк. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксклюзив выйдет на телеканале НТВ

Вот уже почти два года Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Семья актрисы не дает никаких комментариев, лишь изредка дочь артистки отвечает на вопросы поклонников, однако никакой конкретной информации до сих пор нет. Стало известно, что "прекрасная няня" решила самостоятельно ответить на вопросы журналистов и рассказать о своем состоянии. 

Сейчас подготовкой интервью занимается телеканал НТВ, в эфире которого не так давно состоялась премьера сериала "Каспий 24", где Заворотнюк исполнила главную роль. 

"Такие переговоры, действительно, идут, Настя вышла на связь", 

рассказал источник изданию Popcake, отметив, что в скором времени "все и все узнают".

Однако точной даты выхода интервью пока не называют. Информацию также никак не комментировало руководство упомянутого телеканала. 

Ранее Наталья Бондарчук заявила, что не сомневается в выздоровлении Заворотнюк. Звезда рассказала, что "прекрасная няня" не дает согласия на уход и преодолевает все трудности самостоятельно, поэтому не исключено, что в скором времени актриса вернется к нормальной жизни. 

Также молчание прервали о родные артистки. Они поблагодарили неравнодушных поклонников за поддержку и особенно выделили врачей, которые, по их словам, подарили Заворотнюк вторую жизнь. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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