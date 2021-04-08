Родные обеспокоены, что женщина находится под влиянием обманщика

Вдова звезды "Особенностей национальной рыбалки" Людмила Булдакова прокомментировала слухи о ее романе с якобы брачным аферистом Эдуардом Гладким. Раскрыла подробности их отношений вдова в эфире передачи "Прямой Эфир".

Знакомые обеспокоены состоянием единственной наследницы покойного актера: она не выходит на связь уже около года. Родные и близкие уверены, что 79-летняя вдова попала в сети брачного афериста. По их мнению, актер Эдуард Гладкий, который является двойником Николая Баскова, специально втирается в доверие Булдаковой, чтобы заполучить наследство.

Советский и российский актёр театра и кино Владимир Новиков рассказал в студии, что на днях связывался с Людмилой Андреевной. Он утверждает, что с ней все хорошо, но самочувствие у нее неважное. Вдова также не хочет публичного внимания.

Кроме того, Новиков даже позвонил Булдаковой во время передачи. Людмила Андреевна ответила, что сейчас находится в трехкомнатной квартире в столице и у нее "все хорошо". Также она рассказала об отношениях с Эдуардом: он привел ее в порядок после больницы и помог разрешить и привести в порядок все ее дела. По мнению женщины, он порядочный и хороший человек.

Булдакова уверяет, что с Гладким у них исключительно отношения мамы и сына. Она также утверждает, что с Эдуардом отлично общался и ее бывший супруг.

Гладкого тоже приглашали на передачу, но он отказался из-за самочувствия. Однако актер вышел на связь по телефону. Он опроверг все обвинения в свой адрес. Актер уверяет, что он ничего не воровал и все делал честно.

Тем не менее, для многих гостей передачи его слова показались неубедительными: по мнению некоторых из них, доверчивая женщина может находиться под давлением Гладкого.

Напомним, муж Булдаковой ушел из жизни 3 аперля. Ему было всего 68 лет. Причиной внезапной смерти звезды фильма "Особенности национальной охоты" стал оторвавшийся тромб, он умер во сне.

