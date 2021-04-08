Телеведущий снова заставил студию хохотать

Андрей Норкин славится своим отменным чувством юмора. Многие любят телепередачу "Место встречи" не только за обзор главных событий в России и мире, но и за злободневные шутки телеведущего.



На этот раз Норкин вместе с экспертами обсудили вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. В этом вопросе Россия настаивает на беседе в "нормандском формате", а немецкий канцлер Ангела Меркель упрашивает Кремль не усиливать военную активность у российско-украинских границ.

Также собравшиеся на передаче эксперты обратили внимание на кровожадный выпад бывшего украинского лидера Леонида Кравчука. Тот в недавнем интервью объявил, что готов открыть огонь по российским военным, если они "вторгнутся" на территории Украины.

Слова Кравчука тут же навеяли богатому на анекдоты Норкину очередную шутку. Андрей рассказал юмористическую байку, в которой владелец тира по-особенному наградил клиента за хорошую стрельбу. Перед тем как взять оружие мужчина знатно приложился к бутылке, потом он выбил все цели и получил от хозяина тира в качестве приза старую черепаху.

Спустя некоторое время меткий стрелок вернулся и снова поразил все цели. На это владелец тира поинтересовался, какую награду мужчина хотел бы получить в этот раз. Тот скромно ответил:

"Можно такой же бутерброд, но чуть-чуть помягче?"

К слову, недавно Андрей рассмешил публику шуткой про концерт Петра Чайковского. Острота телеведущего вновь отлично проиллюстрировала обсуждение острой темы на передаче.