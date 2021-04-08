Верка Сердючка рассказала о "настоящей" Пугачевой

Верка Сердючка рассказала о "настоящей" Пугачевой
Верка Сердючка и Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист рассказал, что испытывает к Алле Борисовне очень теплые чувства

Украинский артист Андрей Данилко, известный в народе, как Верка Сердючка, рассказал о своих взаимоотношениях с российской певицей Аллой Пугачевой. Они знают друг друга уже много лет и несколько раз появлялись на одной сцене. 

Звезды часто пересекались на музыкальных студиях. В одну из таких встреч у них завязалась беседа. Кадрами с рассказом Данилко поделился фан-аккаунт Примадонны в "Инстаграме".

Алла Борисовна спросила, не давит ли на Данилко известность. На что "Сердючка" заявила, что не ощущает себя звездой вне сценического образа. Пугачева с завистью ответила, что артист счастливый. 

Певец также рассказал, что ему несколько раз удавалось застать "настоящую" Аллу Борисовну. "Сердючка" добавила, что у него теплые чувства к Пугачевой и как к артистке, и как к обычной представительнице прекрасного пола. Данилко также заявил, что он очень рад, что Алла Борисовна смогла достигнуть желаемой жизни.

Несмотря на свой возраст, Примадонна тщательно следит за своим внешним видом и до сих пор умеет веселиться получше молодежи. Недавно в сети появилось видео, где Примадонна отплясывает вместе с детьми на дне рождения своя внучки Клавдии, которой исполнилось 9 девять лет. 

Анна АГАБАБОВА

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