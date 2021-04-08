Фирсов подал в суд на детей Легкоступовой

Фирсов подал в суд на детей Легкоступовой
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/https://www.globallookpress.com/
Вдовец требует от наследников певицы вернуть ему более 100 тысяч рублей

Кажется, что конфликт между детьми Валентины Легкоступовой и ее вдовцом закончатся нескоро. В семейной драме произошел новый поворот: Юрий Фирсов подал в суд на Анэтту Бриль. 

Яхтсмен требует от наследников звезды вернуть часть средств, которые он потратил на оплату коммунальных услуг в квартире, которую они никак не могут поделить. Представитель Фирсова подтвердил эту информацию, отметив, что сумма иска составляет более 100 тысяч рублей. 

"Они такие же наследники, как и мой доверитель, но не хотят платить за квартиру. Они допустили, что в квартире отключили электричество, тепло, воду", 

рассказал адвокат вдовца РИА ФАН. 

В итоге решением всех бытовых вопросов пришлось заниматься самому Фирсову. Мужчина "бегал" по инстанциям, самостоятельно погасил весь долг, чтобы в доме снова были свет и вода. 

Дети Легкоступовой решили никак не комментировать иск яхтсмена. Представитель семьи Легкоступовой, Сергей Жорин, лишь отметил, что ни о каком иске он не слышал. 

Ранее стало известно, как родные певицы отреагировали на результаты медицинской экспертизы, которая внесла ясность в причины ее смерти. По мнению экспертов, Легкоступову сгубил хронический алкоголизм. Однако семья артистки с этим не согласна. 

Адвокат знаменитости заявил, что родные будут настаивать на проведении повторного исследования, поскольку результаты первой экспертизы вызвали слишком много вопросов. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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