Вдовец требует от наследников певицы вернуть ему более 100 тысяч рублей

Кажется, что конфликт между детьми Валентины Легкоступовой и ее вдовцом закончатся нескоро. В семейной драме произошел новый поворот: Юрий Фирсов подал в суд на Анэтту Бриль.

Яхтсмен требует от наследников звезды вернуть часть средств, которые он потратил на оплату коммунальных услуг в квартире, которую они никак не могут поделить. Представитель Фирсова подтвердил эту информацию, отметив, что сумма иска составляет более 100 тысяч рублей.

"Они такие же наследники, как и мой доверитель, но не хотят платить за квартиру. Они допустили, что в квартире отключили электричество, тепло, воду",

– рассказал адвокат вдовца РИА ФАН.

В итоге решением всех бытовых вопросов пришлось заниматься самому Фирсову. Мужчина "бегал" по инстанциям, самостоятельно погасил весь долг, чтобы в доме снова были свет и вода.

Дети Легкоступовой решили никак не комментировать иск яхтсмена. Представитель семьи Легкоступовой, Сергей Жорин, лишь отметил, что ни о каком иске он не слышал.

Ранее стало известно, как родные певицы отреагировали на результаты медицинской экспертизы, которая внесла ясность в причины ее смерти. По мнению экспертов, Легкоступову сгубил хронический алкоголизм. Однако семья артистки с этим не согласна.

Адвокат знаменитости заявил, что родные будут настаивать на проведении повторного исследования, поскольку результаты первой экспертизы вызвали слишком много вопросов.