Версия Цоя совпадает с мнением жюри

Второй сезон "Маски" в самом разгаре. Поклонники с нетерпением ждут новые выпуски и гадают, кто же из российских звезд остался в шоу. Своим мнением поделился и победитель первого сезона нашумевшей передачи – Анатолий Цой.

Певец уверен, что в костюме Змеи может выступать Светлана Лобода. Эта версия совпадает и с точкой зрения членов жюри, которые думают, что под маской может скрываться Юлия Паршута или Светлана Лобода.

Цой также отметил, что ему очень жаль, что шоу покинула Марина Кравец, которая выступала под маской Солнца. Изначально артист болел за нее, однако в одном из недавних выпусков резидентка Comedy Club выбыла.

"Это все-таки шоу, здесь важную роль играет и везение. Но думаю, что Марину можно было еще немного попридержать, она очень талантливая, ей было, что еще показать",

– объяснил Цой "Собеседнику".

Певец также вспомнил и о своем триумфе в эфире телеканала НТВ. Тогда Анатолий думал, что победа все-таки достанется Ларисе Долиной, но жюри сделало выбор в пользу молодого артиста. Цой оказался этому очень рад, поскольку победа в "Маске" сделала его известнее.

Ранее аноним выдал правду о закулисье "Маски". По словам источника, артисты стараются не пересекаться друг с другом. Оказалось, что участники популярного шоу тоже видят другу друга только в образах, а их гримерки находятся в разных частях съемочной площадки.