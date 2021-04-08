Даная на своего звездного родителя не обижается

Иосиф Пригожин – отец троих детей. В браке с первой женой на свет появились сын Дмитрий и дочь Даная, а вторая супруга подарила продюсеру дочь Лизу. Похоже, что не со всеми наследниками мужчина поддерживает связь. Наследницу Данаю, например, продюсер даже не стал звать на свой день рождения.

Об этом девушка рассказала своим подписчикам в "Инстаграме". К слову, Даная уже не раз жаловалась публике, что после женитьбе на Валерии ее отец перестал уделять ей внимание. Так получилось и в этот раз.

Внимательные пользователи Сети заметили, что Данаи не было на шумной вечернике, которую Пригожин устроил в честь своего 52-го дня рождения. Наследнице продюсера тут же начали задавать провокационные вопросы, пишет "ВокругТВ".

"Все нормально, может думал я работаю, может так захотел. Только не закидывайте никого гадостями. Все мы люди. И я привыкла. Он был счастлив в этот день и слава богу",

– отметила Даная в "Инстаграм-историях", однако спустя время свой ответ девушка удалила (орфография и пунктуация сохранены).

Дочь Пригожина также добавила, что очень ждала этот день, потому что радуется любой возможности провести время в компании родных.

Ранее Пригожина раскритиковали за видео с Валерией и двухмесячной внучкой.