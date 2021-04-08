Близкие и коллеги поделились воспоминаниями о великом маэстро на вечере памяти артиста

Недавно в столице прошел концерт "Мгновения 70-х. Иосиф Кобзон". Коллеги исполнили песни и вспомнили трогательные моменты, связанные с ушедшим два три назад из жизни артистом.



Вечер памяти организовала дочь близкого друга Кобзона – поэта Роберта Рождественского – Екатерина. Девушка отметила, что важно устраивать такие концерты и для других великих людей.

На вечере памяти также появилась вдова артиста Нелли Михайловна. Она впервые поделилась подробностями знакомства с мужем.

По ее словам, их пути пересекались несколько раз. Все началось в 1962 году в Нижнем Новгороде. Нелли услышала песню Кобзона "А у нас во дворе", но тогда она не знала, что именно он является ее исполнителем, но запомнила слова композиции. Второй раз судьба свела будущих супругов в Крыму. Нелли было всего шестнадцать лет. Тогда она случайно столкнулась с Кобзоном и снова запомнила этот момент. Третий раз они пересеклись в гостях у общих друзей.

"Я поняла, что это моя судьба и любовь на всю жизнь. Мы были посланы друг другу богом. Я очень счастливая женщина, что мне встретился такой человек", – поделилась Нелли.

Певец Александр Буйнов на вечере рассказал, как Кобзон спас его от тотального проигрыша в карты. Тогда он чуть не лишился квартиры. Маэстро собрал ему нужную сумму и пригрозил, что если он проиграет и не вернет долг, то Кобзон его больше не захочет знать. В итоге Буйнов отыгрался, вернул деньги и они вместе отметили выигрыш. Тогда Иосиф Давыдович сказал, что важно всегда оставаться человеком. В конце своей речи исполнитель "Танцуй, как Петя" назвал покойного великим артистом и признался, что только спустя долгое время понял его слова.

Также в концерте приняли участие и другие представители отечественной эстрады, среди них Наташа Королева, Валерий Сюткин, Зара, Денис Клявер.

Напомним, после смерти Иосифа Кобзона, его супруга начала раскрывать тайны их личной жизни, о которых до этого практически никто не знал. Так, оказалось, у певца есть приемный сын, который живет в Армении, но иногда навещает родственников в России. Наследник маэстро уже давно взрослый мужчина. Он практически каждый день отправляет своей матери Нелли Кобзон роскошные букеты.