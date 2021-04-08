"Так бы давно умерла от голода": вдова Караченцова раскрыла основной источник дохода

"Так бы давно умерла от голода": вдова Караченцова раскрыла основной источник дохода
Людмила Поргина. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актрисе приходится сдавать недвижимость в аренду

Людмила Поргина, финансовое состояние которой постоянно обсуждают в СМИ, рассказала, на какие деньги она сейчас живет. 

Вдова Караченцова поделилась с журналистами, что ей приходится сдавать в аренду недвижимость, чтобы ей было не так тяжело жить. 

"Я живу на эти деньги, а так бы давно умерла от голода",

заявила артистка в шоу "Хватит слухов!" на телеканале ТВЦ. 

Также Поргина решила опровергнуть слухи о том, что все те баснословные суммы, которая она якобы получает за участие в различных ток-шоу, не более, чем просто слухи. 

Кстати, сейчас пенсия вдовы Караченцова составляет примерно 53 тысячи рублей. Сама же актриса признается, что хотела бы получать в 3 раза больше – 150 тысяч рублей. В таком случае у нее появилась бы возможность летать в Париж. 

Напомним, что ранее Поргина призналась, что получает от театра, которому посвятила всю жизнь, половину от своей зарплаты. При этом артистка добавила, что если она вновь захочет появиться на сцене, тогда она будет получать около 100 тысяч рублей. 

Также вдова Караченцова объяснила, что ходит по различным ток-шоу, чтобы помочь нуждающимся, оказать им поддержку, а не ради денег. Поргина подчеркнула, что прекрасно понимает, что люди в регионах живут на гораздо меньшие деньги. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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