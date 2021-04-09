Стала известна реакция Димаша на выступление Ланской после критики Галкина

Стала известна реакция Димаша на выступление Ланской после критики Галкина
Димаш Кудайберген. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Популярный музыкант передал свое послание артистке

Актриса Валерия Ланская принимает участие в шоу "Точь-в-точь", где звезды пробуют себя в перевоплощении. Сама звезда признается, что настоящим испытанием оказалось нанесение шестичасового грима, в котором нужно было ходить целый день.

Знаменитость рассказала, что сама пошла на подобный эксперимент. Однако Валерия была не готова к столь яростному шквалу критики от комментаторов. Многие телезрители, жалуется Ланская, воспринимают телепроект как настоящую Олимпиаду, окатывая ее волной негатива из-за своего личного неудовольствия.

"Это, прежде всего, развлекательное шоу. Требовать от нас стать другим человеком – странно. Мы экспериментируем, фантазируем, если получается близко – это уже хорошо", – недоумевает Ланская.

Одним из тех, кто выразил свое недовольство выступлением Валерии, оказался и звездный шоумен Максим Галкин. Артист раскритиковал Ланскую за перевоплощение в Димаша. Задетая звезда старлась не реагировать на слова Максима, считая образ казахстанского музыканта одним из сложнейших в эстраде.

Однако позднее Валерия воспряла духом, когда в "Инстаграм" с ней связался отец Димаша – оказалось, что сам артист и его семья остались очень довольны работой Ланской.

"Думаю, это самая высокая оценка и похвала", – призналась знаменитость в интервью изданию "Собеседник".

Напомним, Галкин ранее заявил, что выступление Ланской стало настоящим провалом, выразив категорическое несогласие с высокими оценками своих коллег. По мнению шоумена, перевоплощение Валерии явно не удалось, а номер стал настоящей "катастрофой".

Егор МАЛКОВ

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