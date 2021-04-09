Женщина решила расстаться с загородным участком

Лидия Смирнова, друг семьи покойного артиста Алексея Булдакова, заявила, что вдова ушедшего из жизни актера Людмила после трагедии уже напоминает робота из-за того, что ее постоянно заставляют принимать неизвестные лекарства. По мнению женщины, подруга выглядит явно неважно.

Накануне состоялся очередной выпуск "Прямого эфира" на телеканала "Россия 1", который решили посвятить вдове Булдакова. Как отмечает источник, не так давно Людмила по неизвестным причинам принялась распродавать имущество, оставшееся от мужа. Женщина выставила на продажу загородный дом с участком в 25 соток, на котором есть баня с бассейном, за 7 млн рублей. Однако в свое время цена была в четыре раза выше.

При этом рядом с вдовой актера постоянно крутится некий Эдуард Гладких, который будто бы тоже вхож в близкий круг Булдаковых. Мужчина же утверждает, что 79-летняя Людмила сама никого не желает видеть, а дом выставила на продажу еще при жизни своего покойного супруга.

Выступившие в эфире программы гости заявили, что Людмила стала жертвой брачного афериста. Однако сама женщина отвергла обвинения в адрес мужчины, заявив, что перед таким святым человеком готова проста "встать на колени". Вдова звезды добавила, что именно Эдуард привел ее в порядок, поправив здоровье и дела.

Позднее информацией заинтересовался СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации медиа о предполагаемом мошенничестве в отношении вдовы покойного российского артиста, о чем сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Алексей Булдаков скончался два года назад в 68-летнем возрасте. Причиной смерти артиста стала тромбоэмболия.