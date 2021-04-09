Как выглядит и сколько стоит жилье Брежневой и Меладзе на Украине

Как выглядит и сколько стоит жилье Брежневой и Меладзе на Украине
Вера Брежнева. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Есть собственное дорогое элитное жилье и у мужа певицы

Стоимость недвижимости Веры Брежневой в Киеве рассекречена. Ушлые журналисты сумели все найти, заснять и подсчитать.

В целом артистка владеет в украинской столице большой квартирой и двумя коммерческими помещениями. Ее роскошные пятикомнатные аппартамены в старинном доме на одной из центральных улиц города и нежилые площади в новостройках исторического района "тянут" как минимум на $1,5 миллиона.

Также артистка является собственницей квартиры на Воздвиженке. Такое жилье оценивается в $350 тысяч.

Есть собственное дорогое элитное жилье и у мужа певицы. Константин Мелазде владеет шикарной недвижимостью в ЖК "Бульвар фонтанов", приблизительная цена которой – от $350 тысяч. А также 206 кв. м в "Скайлайн", за которые выложил не меньше $825 тысяч.

У композитора в собственности имеется и шикарный загородный дом в городке Украинка под Киевом. В нем три этажа, несколько спален и ванных комнат, камин, музыкальная студия, прекрасный вид из окон и свой выход на берег Днепра.

Экс-солистка "ВИА Гры" и ее известный супруг живут на три страны. Чаще бывают в России, нередко выезжают в Италию и время от времени обитают на Украине, рассказали в программе "Викриття" на ютуб-канале Kyiv LIVE.

В Киеве живут дети Меладзе от первого брака. После развода композитор оплачивает все их расходы. Иногда он не прочь похвалиться кем-то из наследников.

Родные Брежневой также обитают на Украине. А сводная сестра, как оказалось, проживает в Краснодаре. Недавно певица наведалась к ней.

Полина ДОРОЖКИНА

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