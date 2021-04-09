Знаменитость показала последствия падения в студии

Екатерина Стриженова до сих пор проходит лечение после внезапного падения в студии в прямом эфире. Телеведущая оступилась, не заметив находящуюся позади нее ступеньку, и рухнула прямо на собственную руку.

После этого его срочно доставили в больницу, где диагностировали перелом. Ей потребовалась операция, чтобы поставить все косточки на место. Сейчас они срастаются благодаря пластине, которую Екатерине вшили в руку.

На своей странице в "Инстаграм" она опубликовала видео, на котором показала рентген-снимок пострадавшей конечности. Телезвезда испугано поинтересовалась у врачей, неужели ей теперь придется всю жизнь ходить с инородным телом, на что медики успокоили Стриженову – через время уберут.

Судя по всему, в ближайшее время эфиров со звездой не будет. Она объявила, что из-за травмы ей пришлось впервые в жизни взять себе больничный. Сколько времени ее не будет в эфире – неизвестно. На лечение такого перелома может потребоваться несколько месяцев.

"Смерть, это единственный повод не работать( так артисты шутят)", – написала она на странице (орфография и пунктуация сохранены).

Однако зрители возвращения Екатерины обратно в студию особо не ждут. Некоторое время назад в Сети разгорелся скандал. Народ требовал, чтобы телеведущую убрали из шоу "Время покажет" – по их мнению, передача с такой серьезной тематикой ей совершенно не подходит.

Падение еще больше ударило по образу Стриженовой для зрителей. Некоторые заявили, что телеведущую постигла карма, поскольку на момент падения в студии обсуждался инцидент, произошедший с Байденом на трапе самолета. Некоторые предложили звезде наконец покинуть шоу.