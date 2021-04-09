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Театральный режиссер, продюсер Рудольф Фурманов, возглавлявший театр "Русской антрепризы" имени Андрея Миронова, скончался в 82-летнем возрасте. Об этом сообщил главред петербургского "Эха" Валерий Нечай.
По словам журналиста, Фурманов ушел из жизни в 82-летнем возрасте. Смерть режиссера подтвердили и его родные, передает "Интерфакс".
В Руководстве Большого драмтеатра также подтвердили информацию о трагедии.
До этого сообщалось, что несколько месяцев театральный деятель провел в больнице из-за последствий перенесенной коронавирусной инфекции.
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