Информацию о смерти подтвердили близкие худрука

Театральный режиссер, продюсер Рудольф Фурманов, возглавлявший театр "Русской антрепризы" имени Андрея Миронова, скончался в 82-летнем возрасте. Об этом сообщил главред петербургского "Эха" Валерий Нечай.

По словам журналиста, Фурманов ушел из жизни в 82-летнем возрасте. Смерть режиссера подтвердили и его родные, передает "Интерфакс".

В Руководстве Большого драмтеатра также подтвердили информацию о трагедии.

До этого сообщалось, что несколько месяцев театральный деятель провел в больнице из-за последствий перенесенной коронавирусной инфекции.