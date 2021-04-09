Звезда заявила, что постоянно притягивает к себе весьма странных представителей сильного пола

Популярная российская телеведущая, певица и блогер Регина Тодоренко опубликовала в своем микроблоге откровенное фото, которое, судя по описанию публикации, сделано в Дубае. Звезда "Орла и Решки" покрасовалась перед армией поклонников в горячем купальнике с откровенным вырезом, сопроводив фотографию своими рассуждениями об отношениях с мужчинами.

Артистка призналась, что на протяжении всей жизни притягивала к себе сплошных мерзавцев. Регина уверена, что является магнитом для странных мужчин, пожаловавшись, что эта история длится целую вечность – звезда не может выпутаться из кармического узла, каждый раз наступая на одни и те же грабли.

"Ты замечаешь некую цикличность. Но почему? Ведь я же искренне стараюсь в новых отношениях быть новой", – сокрушается Тодоренко.

Тем не менее, уверена Регина, каждый достоин своего счастья. Проблема заключается лишь в методах для его достижения. Самым эффективным способом, рассуждает знаменитость, остается жизнь в свое удовольствие.

Поклонники выразили сочувствие Регине, принявшись делиться со своей фавориткой о неудачном опыте в личной жизни и рассказами о собственной любви. Многие также осыпали ведущую комплиментами из-за ее купальника.

В прошлом году Регина оказалась в центре скандала из-за своей фразы о домашнем насилии. После неудачных попыток сгладить углы Тодоренко решила выпустить фильм, в котором поддержала всех женщин, пострадавших от домашней тирании. Звезда объяснила ошибочность своего ранее сделанного заявления, решив привлечь к проблеме правозащитников и психологов.