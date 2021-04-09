Принц перенес заболевание коронавирусом

Муж королевы Великобритании Елизаветы II умер, не дожив до 100 лет. Об этом сообщается на сайте Букингемского дворца.

До этого принц Филипп перенес заболевание коронавирусом и операцию на сердце. Его собирались оставить на несколько дней в больнице, чтобы он мог восстановиться, однако сделать это супругу королевы не удалось.

"Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Дальнейшие объявления будут сделаны в свое время. Королевская семья присоединяется к людям со всего мира, оплакивая его утрату", – сообщили во дворце.

В июне герцогу Эдинбургскому должно было исполнится 100 лет. Филипп и Елизавета были женаты 73 года. В браке у них родилось четверо детей.