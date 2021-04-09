Российской певице уже определили место

В Британии предсказали России провал на "Евровидении". Таковы данные собранных до этого момента ставок местных букмекерских контор.

Шансы на победу в международном песенном конкурсе представительницы нашей страны оцениваются крайне низко. Только в 2,27%.

Участнице от РФ уже и место определили. По данным тотализаторов, она сможет занять не выше 15-го, хотя до этого пророчили 14-е.

Немного изменились ставки и на лидеров. Оказаться второй есть шанс у гостьи из Франции Барбары Прави, которая собирается исполнить песню "Voilà". А посланница Швейцарии станет третьей.

Зато первое место букмекеры и зрители по-прежнему отдают Дестине Чукуньере с Мальты. Вероятность ее победы с композицией "Je Me Casse" оценивают в 17%, отмечает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что скандалы вокруг песни Манижи не утихают. Следственный комитет начал проверку песни, с которой артистка поедет на "Евровидение". При этом известные продюсеры уверены: страшных последствий не будет, а резонанс, связанный с "Russian Woman", сыграет на руку.

В этом году "Евровидение" будет проходить на арене Ahoy в одном из городов Нидерландов – Роттердаме. Первый полуфинал конкурса состоится 18 мая, второй – 20-го. Через два дня после этого будет финал.