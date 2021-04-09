Российским артистам отменили концерт в Минске из-за текстов песен

Российским артистам отменили концерт в Минске из-за текстов песен
Фото: pixabay.com
Организаторы заявили, что стараются решить проблему

Российская музыкальная группа "Каста" не сможет выступить в Минске с концертом. Причиной стал запрет со стороны местной городской администрации, вынесенный музыкантам.

В официальном сообщении рэп-коллектива заявляется, что за два дня до самого мероприятия профильное ведомство из городского исполнительного комитета изучило "материалы и тексты песен", после чего приняло решение об аннулировании гастрольного удостоверения, которое необходимо для проведения выступления.

"Так что 9 апреля мы точно не выступим в Прайм Холле", – говорится в сообщении официальной странице музыкальной группы в социальной сети "ВКонтакте".

Артисты также добавили, что концертный организатор решает вопросы для того, чтобы концерт смог состояться в будущем. В течение нескольких дней "Каста" сообщит поклонникам о графике.

При этом в интервью изданию "Подъем" менеджер "Касты" Руслан Муннибаев заявлял ранее, что не располагает информацией об отмене мероприятия. Изначально ростовский коллектив должен был выступить в белорусской столице еще в середине февраля, однако мероприятие перенесли.

Организаторы концерта в Белоруссии отказались от комментариев по переносу выступлений, лишь ограничившись тем, что заняты проблемой организации мероприятия.

Некоторое время назад "Каста" записла песню, которую расценили как поддержку протестов в Белоруссии. Участники коллектива также открыто заявляли о поддержке оппозиции в республике.

Ранее "Утро.ру" рассказывало об артистах, которые ответили отказом на приглашение выступить в "Славянском базаре". Так, популярный российский шоумен Михаил Галустян опубликовал в социальных сетях обращение к организаторам, попросив вычеркнуть свое имя из заявленного списка. Артист также заявил, что изначально не намеревался выступать на мероприятии. Отказом ответила и популярная украинская исполнительница Maruv. 

Егор МАЛКОВ

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