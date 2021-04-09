Журналистки обменялись колкостями на потеху публике

В сфере шоу-бизнеса разразился очередной скандал. На этот раз повздорили светская львица Ксения Собчак и знаменитая телеведущая Наиля Аскер-Заде. Видимо, взаимная неприязнь перешла все границы, и знаменитости решили повыяснять отношения в публичном пространстве.



Площадкой для перебранки звезды голубого экрана избрали "Телеграм". Удивительно, но на этот раз зачинщицей стала не известная своим скандальным нравом Собчак, а интеллигентная Аскер-Заде. Наиля припомнила закадычной коллеге ее нашумевший свадебный перфоманс, который та устроила с супругом режиссером Константином Богомоловым. После венчания в церкви молодые отправились в путешествие по столице в катафалке.

При этом тема с атрибутами похорон и гробами стала настоящим "коньком" светской львицы. Позже Ксения снова прибегла к мрачным декорациям, выпустив на своем ютуб-канале ролик, где несколько афроамериканцев несут ее в гробу, из которого она восстает. Таким образом Собчак намекнула на громкую историю с Джорджем Флойдом, смерть которого вызвала протесты в Америке. Того хоронили с особым шиком, и Собчак усмотрела в пышной траурной церемонии сходство с собственной свадьбой.

Аскер-Заде опубликовала на своем телеграм-канале кадры с предвыборной кампании мексиканского кандидата в депутаты Карлоса Майорга. Эпатажный политик прибыл на встречу с избирателями на катафалке. Аскер-Заде остроумно отметила, что эту идею мексиканец украл у Собчак. В том же посте Наиля поддела Ксению, предположив, что оригинал из Мексики завершит свою политическую карьеру также, как Собчак – та когда-то участвовала в президентской гонке, а сейчас выпускает неоднозначные и скандальные интервью.

Разумеется, Собчак смолчать не могла. Она тоже проехалась по карьере интернет-собеседницы, объявив, что после "провального" интервью с главой Белоруссии Александром Лукашенко телеведущей пора прощаться с профессией журналиста. Напомним, тогда многие ополчились на Наилю, посчитав, что она слишком с большой симпатией относится к Батьке.

В ответ на это Аскер-Заде заявила, что никогда бы не опустилась до интервью со Скопинским маньяком, которое выпустила Собчак. Та тут же ответила, что герои ее выпусков не ограничиваются Виктором Моховым, и предложила Наиле поучиться у нее мастерству.