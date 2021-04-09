Дело раскрыто: задержана обворовавшая Королеву на 5 миллионов рублей женщина

Дело раскрыто: задержана обворовавшая Королеву на 5 миллионов рублей женщина
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Преступница украла у семейной пары украшения

В сентябре прошлого года все СМИ активно обсуждали скандал, который произошел в семье Наташи Королевой и Тарзана. И дело не только в измене. После "вечеринок" Сергея Глушко из дома неожиданно пропали драгоценности артистки, стоимость которых составляла около 5 миллионов рублей. Также звездная пара не досчиталась 3 тысяч евро. Но, похоже, в жизни Королевой и Тарзана наконец наступила белая полоса, ведь ажиотаж вокруг измены утих, а полиция задержала женщину, которая обворовала артистов. 

Преступницей оказалось некая 32-летняя Милана – Екатерина Н., сообщает РЕН ТВ. Женщина была доставлена в отдел полиции для дачи показаний.

Напомним, что в то время, пока Наташа Королева была на отдыхе, ее супруг решил устроить дома небольшую вечеринку. Сам танцор признался, что гостей мероприятия он знал не очень хорошо.

Когда певица вернулась из путешествия, она обнаружила пропажу украшений и иностранной валюты. После этого Королева обратилась в полицию. 

Кстати, исполнительница хита "Маленькая страна" также нашла способ отомстить свидетельнице измены Тарзана. Девушке, которая записала на видео любовные утехи Тарзана, сейчас грозит до 16 лет тюрьмы. По словам самой свидетельницы, Королева превратила ее жизнь в настоящий ад.

Юлия МИХАЙЛОВА

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