Актриса поддержала модельера, который снимается в странных видео

Тревожные новости о том, что страдающий от болезни Паркинсона Вячеслав Зайцев оказался под влиянием мошенников, вызвали ажиотаж в СМИ. Сын уверен, что люди, которые снимают с именитым модельером странные видео, хотят завладеть его имуществом. Свою точку зрения высказала и Людмила Поргина.

Вдова Караченцова уверена, что в роликах, которые стали причиной жарких обсуждений, нет ничего криминального. Актриса не осуждает кутюрье за видео в социальных сетях, потому что считает, что они продлевают ему жизнь.

Она также вспомнила, как сама выходила с тяжело больным супругом в свет, получая тонны незаслуженной критики в свой адрес.

"Сначала все меня посылали, говорили, что я идиотка. Но потом, когда мы входили в зал, люди вставали и аплодировали смелости человека жить стоя! Так и Славе нужно внимание!"

– поделилась Поргина с "Собеседником".

Досталось от знаменитости и тем людям, которые осуждают Зайцева. По ее словам, модельер находится в адекватном состоянии. Да, из-за болезни ему тяжело передвигаться самостоятельно, но его речь можно разобрать и соображает модельер прекрасно.

"Разве за это можно осуждать человека?"

– недоумевает вдова Караченцова, напомнив читателям, что Зайцев – гений, наряды которого буквально взорвали всю Европу.

Ранее Тимур Гарафутдинов, которого обвиняют в том, что он вместе со своей семьей хочет завладеть имуществом кутюрье, ответил на обвинения сына Зайцева.