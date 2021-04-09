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Тревожные новости о том, что страдающий от болезни Паркинсона Вячеслав Зайцев оказался под влиянием мошенников, вызвали ажиотаж в СМИ. Сын уверен, что люди, которые снимают с именитым модельером странные видео, хотят завладеть его имуществом. Свою точку зрения высказала и Людмила Поргина.
Вдова Караченцова уверена, что в роликах, которые стали причиной жарких обсуждений, нет ничего криминального. Актриса не осуждает кутюрье за видео в социальных сетях, потому что считает, что они продлевают ему жизнь.
Она также вспомнила, как сама выходила с тяжело больным супругом в свет, получая тонны незаслуженной критики в свой адрес.
"Сначала все меня посылали, говорили, что я идиотка. Но потом, когда мы входили в зал, люди вставали и аплодировали смелости человека жить стоя! Так и Славе нужно внимание!"
– поделилась Поргина с "Собеседником".
Досталось от знаменитости и тем людям, которые осуждают Зайцева. По ее словам, модельер находится в адекватном состоянии. Да, из-за болезни ему тяжело передвигаться самостоятельно, но его речь можно разобрать и соображает модельер прекрасно.
"Разве за это можно осуждать человека?"
– недоумевает вдова Караченцова, напомнив читателям, что Зайцев – гений, наряды которого буквально взорвали всю Европу.
Ранее Тимур Гарафутдинов, которого обвиняют в том, что он вместе со своей семьей хочет завладеть имуществом кутюрье, ответил на обвинения сына Зайцева.
В ведомстве полагают, что это продуманный план американского президента